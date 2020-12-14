Под присмотром врачей малышка набрала вес и стала более активной. Фото: минздрав Свердловской области

Малышку Полину из Карпинска перевели в дом ребенка. Об этом «Комсомолке» рассказал омбудсмен Игорь Мороков. По его словам, никто наверняка не знает, сколько там пробудет девочка. Сейчас все зависит от результатов генетической экспертизы, которая должна помочь установить родителей.

Отметим, что после нахождения Полину госпитализировали на вертолете в областную детскую больницу № 1. Под присмотром врачей ребенок набрал вес и стал проявлять интерес к игрушкам. У девочки даже была персональная сиделка, оплаченная миллиардером Игорем Алтушкиным.

- Экспертиза делается до двух месяцев. Семья была поставлена на учет. Я не могу рассказать, куда именно перевели девочку, так как это конфиденциальная информация, - пояснил Игорь Мороков.

Что же касается матери девочки, то ее после выписки из психоневрологического диспансера поместили под домашний арест. На Юлию Зыкову завели уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отец Полины не захотел принимать участие в жизни дочки и написал согласие, чтобы она жила у бабушки с дедушкой.

Остальные дети Зыковой сейчас находятся у ее родителей. Ожидается, что бабушка заберет Полину к себе после получения результатов генетической экспертизы.

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