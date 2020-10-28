Полину доставят в больницу Карпинска, когда ее вес будет в районе 6-7 килограммов. Фото: ОДКБ № 1

Малышка Полина, которую вся страна знает как «девочку из шкафа», идет на поправку. Мать девочки пять месяцев морила ее голодом, пряча на полке с одеждой. 13-летнему сыну и трехлетней дочке она говорила, что за грудничком ее попросила присмотреть подруга. Страшная тайна вскрылась во время застолья, когда одна из подружек женщины услышала детский плач. На Юлию Зыкову завели уголовное дело и отправили в психоневрологическом стационар, чтобы выяснить, вменяема она или нет.

Только за последние две недели она набрала 900 граммов и сейчас ее вес порядка четырех килограммов. Вопрос о ее транспортировке в больницу Карпинска будет обсуждаться, когда вес будет соответствовать возрасту, то есть 6-7 килограммов.

К пяти месяцам Полина весила всего 3 100 граммов. Фото: предоставлено знакомыми Юлии Зыковой

Сейчас девочка находится под постоянным присмотром сиделки, ее услуги были оплачены председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным.

Примечательно, что официально родители Полины пока не определены. Даже в свидетельстве о рождении в графе «мать» и «отец» ничего не указано. На сегодняшний день интересы девочки представляет министерство социальной политики.

Сейчас у Полины есть личная сиделка. Ее услуги оплатил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Фото: ОДКБ № 1

- Динамика положительная. С момента помещения в больницу Полина набирает вес, врачи назначают лечебные смеси и препараты. Информацию получаем в ежедневном режиме. До окончания следственных действий мы являемся законными представителями ребенка. Родители со стороны предполагаемой матери интересуются состоянием девочки. Но если они приедут в ОДКБ № 1, то их не имеют права пропустить в палату. Кровная связь пока не установлена, - рассказала «Комсомолке» начальник управления социальной политики № 15 Марина Букреева.

Что касается нерадивого отца Полины, то он написал согласие, чтобы детей передали на воспитание родителям бывшей жены. По последней информации, Андрей Зыков ищет работу за пределами Свердловской области.

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