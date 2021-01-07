Свой первый в жизни Новый год малышка Полина из Карпинска, которую вся страна знает как «девочку из шкафа», встретила в Доме ребенка в Екатеринбурге. Детский омбудсмен Анна Кузнецова опубликовала в своем Facebook уникальные кадры. На них видно, как изменилась за последние месяцы девочка, хотя еще недавно она больше была похожа на скелет.К пяти месяцам жизни Полина весила всего 3 100 граммов, кроху на вертолете доставили в Областную больницу № 1. А нерадивую мамашу Юлию Зыкову отправили в психоневрологический стационар, чтобы врачи могли сделать заключение о ее вменяемости. Сейчас женщина находится под домашним арестом в ожидании суда, ей грозит срок по обвинению в покушении на убийство.Полина останется в Доме ребенка до окончания следствия. Лишь потом станет известно, кто удочерит малышку. Опекуном может стать и ее бабушка, которая уже оформила опеку на 13-летнего внука и 3-летнюю внучку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа неделю набрала 300 граммов: врачи рассказали, в каком состоянии «девочка из шкафа» встречает первую зиму. Малышка Полина из Карпинска, которую спасли от матери, державшей ее в шкафу, продолжает набирать вес (подробнее)«Отец не признавал ребенка»: соседи рассказали о женщине, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Репортаж из Карпинска, где произошел шокирующий случай (подробнее)«Меня выставили кукушкой»: женщина, спасшая малышку из Карпинска, которую полгода держали в шкафу, пожаловалась на травлю. Сейчас Ирина (имя изменено) намерена обращаться в прокуратуру за помощью (подробнее)