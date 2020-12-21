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Экспертиза ДНК установила кровную мать «девочки из шкафа»

Настоящей матерью ребенка оказалась Юлия Зыкова из уральского города Карпинск
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Ожидается, что опекуном малышки станет ее бабушка. Фото: минздрав Свердловской области

Ожидается, что опекуном малышки станет ее бабушка. Фото: минздрав Свердловской области

Экспертиза ДНК установила кровную мать малышки Полины, которая стала известна на всю страну как «девочка из шкафа». Истощенную девочку нашли в квартире жительницы Карпинска Юлии Зыковой, именно она оказалась настоящей мамой ребенка. Свердловчанка скрывала беременность от родных и близких, а о ее существовании знали лишь старшие дети.

К пяти месяцам жизни Полина весила всего 3 100 граммов, кроху на вертолете доставили в Областную больницу № 1. А нерадивую мамашу отправили в психо-неврологический стационар, чтобы врачи могли сделать заключение о ее вменяемости. Сейчас женщина находится под домашним арестом в ожидании суда, ей грозит срок по обвинению в покушении на убийство.

13-летний сын Юлии и трехлетняя дочка сейчас живут с ее мамой. Ранее Наталья Дмитриевна неоднократно высказывалась о готовности оформить опеку и на Полину, но как оказалось, это может не случиться в ближайшее время. Сейчас девочка находится в Доме ребенка в Екатеринбурге.

- До окончания следствия органы опеки не будут решать вопросы о передаче девочки в какую-либо семью, - заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. – Мы же не знаем, чем там дело кончится. А потом ребенка из одной семьи в другую дергать?

Бывший муж Юлии отрекся от Полины и бросил семью. Фото: СОЦСЕТИ

Бывший муж Юлии отрекся от Полины и бросил семью. Фото: СОЦСЕТИ

В Следственном комитете отмечают, что издевательства не прошли для малышки бесследно.

- Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно-важных органов и систем организма, развитие белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

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