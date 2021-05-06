Девочка появилась на свет в апреле 2020 года, но первые пять месяцев жизни провела в шкафу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малышка Полина, известная на всю страну как «девочка из шкафа», отпраздновала свой первый день рождения. Об этом «Комсомолке» рассказал информированный источник. Почти полгода малышка находится в одном из Домов ребенка в Екатеринбурге. Полина была найдена в квартире своей матери Юлии Зыковой в истощенном состоянии, чтобы спасти жизнь ребенка экстренно доставили на вертолете из Карпинска в Областную детскую больницу № 1.

В Доме ребенка у Полины шестиразовое питание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отец Полины открестился от дочери, а мать была на обследовании в психиатрической больнице. Зыкову признали вменяемой, а значит она подлежит уголовному преследованию. Ей инкриминирую покушение на убийство малолетнего, и ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

- В ходе разбирательств было установлено, что девочка появилась на свет в апреле 2020 года, - рассказал собеседник «КП». – Формально она находится в базе сирот Свердловской области, но сейчас ее бы никто не смог удочерить. Это станет возможным только в том случае, если мать лишат родительских прав, а бабушка не захочет брать Полину под опеку, как поступила с двумя другими детьми дочери.

По словам воспитателей, Полина очень активная и общительная девочка Фото: Алексей БУЛАТОВ

А тем временем следователи СКР ждут заключение медицинской экспертизы, чтобы понять, насколько тяжелый вред был нанесен ее здоровью.

- Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, развитие белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям, - сообщали ранее в СУ СКР по Свердловской области.

Ожидается, что дело направят для утверждения обвинительного заключения до конца мая.

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