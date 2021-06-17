Суд признал матерью «девочки из шкафа» женщину, которая морила ее голодом полгода

До суда Юлия Зыкова находится на свободе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карпинский городской суд признал Юлию Зыкову матерью годовалой Полины, известную как «девочка из шкафа». Жительница свердловской глубинки «прославилась» на всю страну в октябре 2020 года, когда ее друзья нашли истощенную малышку. На протяжении пяти месяцев Зыкова прятала Полину в шкафу, о ее существовании знал 13-летний сын. А другая дочка Юлии рассказывала воспитателям детского сада, что у нее дома живет «живая кукла», но ей никто не верил.

Гражданский иск Зыковой о признании ее матерью 13 мая рассматривала председатель суда Вера Базуева, решение вступит в силу 21 июня. Суд встал на строну Юлии, так как экспертиза ДНК установила родство. Ответчиком выступал отдел ЗАГСа, но их представители апелляцию не подавали. Кроме этого Зыкова дважды пыталась добиться запрета определения Полины в другую семью. Сейчас девочка находится в одном из детских домов Екатеринбурга.

- У Зыковой были требования к отделению социальной политики № 24 (Кировский район Екатеринбурга) о приостановлении устройства несовершеннолетней. А это не наша неподсудность, ответчик на другой территории. В связи с этим заявление было возвращено, - рассказала «КП» помощник судьи Галина Пичужкина.

Сейчас жизни Полины ничего не угрожает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле Полине исполнился один год, а следователи готовятся передать уголовное дело ее матери в прокуратуру к концу июня. Юлии Зыковой предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка. В СК отмечают, что женщина действовала умышленно из-за неприязни. Полина не умерла лишь потому, что ее вовремя нашли.

- Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, развитие белково-энергетической недостаточности тяжёлой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям. Смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранительным органам, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

Детский омбудсмен Игорь Мороков отметил, что теперь у бабушки Полины будет приоритетное право на опеку. Но с кем будет жить девочка решат лишь после суда над Зыковой.

- Она (Зыкова) находится под следствием, но решение суда дает основания для опеки ее матерью. Желающих принять ребенка в семью было предостаточно. После окончания следствия будет приниматься окончательное решение. Может, будет ограничение прав, может лишение. В теории, эта женщина может принять на воспитание ребенка после отбытия наказания, если не будет лишена родительских прав, - пояснил «Комсомолке» Игорь Мороков.

Сейчас Юлия находится на свободе, но ей запрещено покидать квартиру с 22:00 до 06:00, если это не связано с работой.

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