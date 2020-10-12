Научила сына кормить сестренку: следователи раскрыли ужасающие подробности истязания «девочки из шкафа»

В тяжелом состоянии девочку доставили в ОДКБ № 1 Екатеринбурга

В Следственном комитете раскрыли новые подробности уголовного дела о «девочке из шкафа», о которой три дня назад узнала вся страна. Горе-мамаше Юлии Зыковой из Карпинска грозит до 7 лет лишения свободы по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Сейчас женщина находится в психиатрическом стационаре в Волчанске, в течение месяца специалисты придут к выводу, можно ли считать ее вменяемой.

Кроме этого выяснилось, что иногда малышку Полину все же кормили. Для этого Зыкова обучила 13-летнего сына.

-Женщина периодически кормила ребенка, а также научила своего старшего несовершеннолетнего сына кормлению ребенка в ее отсутствие. Семья на учете органов системы профилактики не состояла, в настоящее время другие малолетние дети подозреваемой переданы под опеку бабушке (матери подозреваемой), - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Кроме этого следователи планируют выступить с ходатайством о передаче в СКР из полиции дела по статье «Неисполнение родительских обязанностей». Напомним, что Полина стала третьим ребенком в семье Зыковых. Отец девочки бросил мать в начале года. Женщина не состояла на учете. Дочку рожала в ванной, а подругам заявила, что младенец скончался.

О существовании истощенной девочки знали лишь другие дети Юлии Зыковой. По словам соседей, многодетную мать часто избивал супруг Андрей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отец не признавал ребенка»: соседи рассказали о женщине, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу

Местные жители активно обсуждают произошедшее. В конце прошлой неделе стало известно о том, что 37-летняя Юлия Зыкова полгода держала в шкафу собственную новорожденную дочь. Женщина родила малышку дома, к медикам не обращалась и у врачей во время беременности не наблюдалась. (Подробнее)

«Сказала детям, что это кукла»: подробности истории из Карпинска, где мать полгода морила дочь голодом

В небольшом свердловском городе Карпинске местные жители обсуждают жуткую историю. 37-летняя женщина по имени Юлия полгода держала в шкафу собственную новорожденную дочь. Когда малышку нашли, она была похожа на скелет. (Подробнее)