Ребенка доставили в ОДКБ №1 на вертолете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятимесячной девочке из Карпинска, которую мама прятала от посторонних в шкафу и морила голодом, стало лучше. В пятницу ее на вертолете госпитализировали с севера Свердловской области в Екатеринбург в Областную детскую больницу №1. У ребенка было крайнее истощение, поэтому ее сразу передали в руки реаниматологов. Сегодня, 12 октября, врачи рассказали о том, как ребенок чувствует себя на третий день после того, как ею стали заниматься специалисты.

- На сегодняшний день девочка стабильна, - уточняет Елена Жукова, пресс-секретарь ОДКБ №1. - Малышку кормят натурально. Она в полном объеме усваивает лечебно-молочную смесь. Девочка достаточно положительно реагирует на окружающих, играет игрушками. Режим сна и бодрствования у нее сохранен. В ближайшее время специалисты будут готовы перевести ребенка в одно из педиатрических отделений нашего медицинского учреждения.

Прогнозов о том, как пять месяцев голодания скажутся на здоровье ребенка в будущем, специалисты пока дать не могут – слишком мало времени она провела под их наблюдением. Добавим, что ребенка удалось спасти благодаря подругам ее матери, зашедшим в гости. Они услышали плач из шкафа, а когда открыли его, ужаснулись. У пятимесячной крохи сквозь кожу проступали кости скелета.

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Они забрали ребенка, вызвали «скорую» и полицию. Саму мать крохи отправили в психиатрический стационар. А двух ее других детей, мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку взяли к себе бабушка и дедушка. Отец ребенка не признает. В случившемся разбираются также сотрудники прокуратуры и Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

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