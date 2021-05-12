Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Карпинска Юлии Зыковой, которую обвиняют в покушении на убийство малолетней дочки Полины, запретили пользоваться Интернетом на весь период следствия. Об этом «Комсомольской Правде» рассказала председатель городского суда Вера Базуева.

Зыкова «прославилась» на всю страну в середине прошлой осени, когда стало известно, что многодетная мать пять месяцев держала в шкафу новорожденного ребенка. В критическом состоянии девочка была доставлена в Екатеринбург, где врачам удалось спасти жизнь малышке. Сейчас Полина находится в Доме ребенка, а ее нерадивая мать остается на свободе.

Однако есть ряд ограничений, которые Юлия должна соблюдать до суда. Ранее ее признали вменяемой.

Бабушка Полины уже взяла под опеку старших детей Юлии. У нее же будет приоритетное право на опеку Полины Фото: Алексей БУЛАТОВ

«На период предварительного расследования избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с возложением следующих действий:

- покидание пределов жилого помещения с 22:00 до 06:00 следующего дня, если это не связано с работой;

- общение с лицами, являющимися участниками по настоящему уголовному делу по списку, определенными органами предварительного следствия, в том числе посредством телефонной связи или посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - говорится в ответе председателя суда на запрос «КП».

На сегодняшний день следователи СКР ждут заключение медицинской экспертизы, чтобы понять, насколько тяжелый вред был нанесен здоровью Полины.

- Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, развитие белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям, - отмечали в СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас здоровью и жизни Полины ничего не угрожает, ее окружают заботливые воспитатели. У девочки шестиразовое питание и три перерыва на сон. Она активно учится общаться с другими малышами и познавать мир. Недавно Полине исполнился один год.

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