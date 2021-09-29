В Екатеринбурге виновнику массовой аварии у Оперного театра грозит 12 лет тюрьмы

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге отправили в суд резонансное дело о массовой аварии у Оперного театра на улице Ленина, которая произошла в мае этого года. Прокуратура утвердила обвинение в отношении 33-летнего местного жителя, который в момент ДТП был пьян. Он проходит по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

ДТП произошло вечером 11 мая. Тогда водитель за рулем Seat Leon вылетел на красный сигнал светофора на перекрестке с улицей Мамина-Сибиряка и столкнулся с Toyota Camry.

Фото: паблик Вконтакте "Типичный Екатеринбург"

- Удар был такой силы, что иномарку отбросило на тротуар и стоящих на нем пешеходов. Пострадали 32-летний мужчина, семилетний ребенок и три женщины 79, 68 и 34 лет, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чуть позже 79-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд. Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.