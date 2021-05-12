Водитель въехал в пешеходов после столкновения с другим автомобилем Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне вечером, 11 мая иномарка въехала в толпу пешеходов напротив дома № 48 по улице Ленина. Машину Seat отбросило на людей, стоящих на перекрестке после столкновения с Toyota. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

- Водитель автомобиля Seat, двигаясь по Ленина со стороны Красноармейская в сторону Мамина-Сибиряка выехал на пересечение проезжих частей улиц Ленина- Мамина-Сибиряка на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем Toyota, движущемся в прямом направлении по ул. Мамина-Сибиряка на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В ДТП пострадали шесть человек. Семилетний мальчик получил ушибы мягких тканей головы, поясницы и коленного сустава, 10-летний - перелом пирамиды левой весочной кости. Их доставили в девятую детскую больницу.

Также госпитализированы в медучреждения: 34-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, 33-летний мужчина с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой и 79-летняя женщина с черепно-мозговой травмой. Еще одна пострадавшая 68-летняя женщина с ушибами мягких тканей рук и ног от госпитализации отказалась. Водители столкнувшихся автомобилей не пострадали.

По данным ГИБДД, за рулем Seat находился 32-летний мужчина. Его водительский стаж – год. При этом он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Он утверждает, что ехал на мигающий желтый сигнал светофора.

Водителей столкнувшихся автомобилей направили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП на Челябинском тракте пострадали двое взрослых и ребенок. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД (подробнее)

Пассажир и водитель такси погибли: лихач на Малышева в Екатеринбурге протаранил четыре автомобиля. Еще три человека госпитализированы с травмами (подробнее)