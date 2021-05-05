Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

На 190 километре Челябинского тракта возле поворота на деревню Сидельниково произошла серьезная авария. По предварительным данным, в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок. Одна из пострадавших - женщина, в тяжелом состоянии.

- Столкнулись два транспортных средства. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Подробности произошедшего пока неизвестны. По словам очевидцев, виновником аварии стали дорожники, которые, очищая обочину дороги, подняли большой столб пыли. Из-за ДТП на Челябинском тракте образовалась пробка. Автомобилисты встали в затор от Химмаша до Арамили.

Фото: Яндекс.Карты

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