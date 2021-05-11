Иномарку отбросило на тротуар: в центре Екатеринбурга в массовом ДТП пострадали семь человек

Фото: паблик в контакте «Типичный Екатеринбург»

В центре Екатеринбурга на пересечении улиц Мамина-Сибиряка и Ленина произошла массовое ДТП. Около Оперного театра столкнулись две иномарки: Toyota и Seat. Удар был такой силы, что одну из машин отбросило на тротуар, на котором стояла толпа людей. Несколько человек получили серьезные травмы.

- Авария произошла на улице Ленина, недалеко от дома № 48. По предварительной информации один из автомобилей вылетел на запрещающий сигнал светофора, - сообщают в городском ГИБДД.

Фото: паблик в контакте «Типичный Екатеринбург»

По последней информации в столкновении пострадали семь человек: пятеро взрослых и двое детей. С травмами они госпитализированы в больницы города.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ДПС, им предстоит выяснить, из-за чего произошла авария.