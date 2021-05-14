В больнице Екатеринбурга скончалась женщина, пострадавшая в ДТП около Оперного театра

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В больнице Екатеринбурга скончалась пожилая женщина, которая пострадала в аварии на пересечении улиц Ленина и Мамина-Сибиряка 12 мая. 79-летняя пенсионерка получила наиболее тяжелые травмы. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой головы, однако врачи не смогли ее спасти. Напомним, в том ДТП пострадали шесть человек, с различными травмами их госпитализировали в различные медицинские учреждения.

Виновником столкновения называют водителя Seat, который на скорости вылетел на красный сигнал светофора и врезался в Toyota. Удар был такой силы, что автомобиль отбросило на тротуар, на котором стояли люди.

Фото: паблик Вконтакте "Типичный Екатеринбург"

- В отношении водителя, подозреваемого в данной аварии, возбуждено уголовное дело по статье «ДТП, повлекшее смерть человека, если оно совершено водителем в состоянии опьянения». Данная статья предусматривает до 12 лет лишения свободы, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

В госавтоинспекции быстро выяснили личность лихача. Им оказался 32-летний парень, который за последний год 11 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Примечательно, что на месте происшествия алкотестер не выявил опьянения у виновника. Однако следующий анализ в больнице показал, что у него присутствует иной вид опьянения, предполагается, что это были наркотики. 14 мая водителю предъявили официальное обвинение и задержали на 48 часов.