В Екатеринбурге сотни горожан вложились в новую финансовую пирамиду

Фото: фирма "Симбиоз Финанс"

В Екатеринбурге больше 100 горожан обратились в полицию после того, как вложили деньги в компанию «Симбиоз Финанс». Местные жители так и не дождались выполнения обязательств и обещанных выплат с процентами и начали подозревать, что ввязались в финансовую пирамиду.

- В настоящее время сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка по обращениям граждан. Полицейские истребуют финансовые документы, опрашивают заявителей. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, ранее стало известно, что Банк России нашел у «Симбиоз финанс» признаки финансовой пирамиды. Компания позиционирует себя как «финансовый клуб» и требует для вступления в него заплатить взнос. Основатель фирмы Дмитрий Рассохин заявил, что собирается обратиться в прокуратуру и ФСБ из-за спланированной атаки на его бизнес.