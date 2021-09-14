В Свердловской области выявили новую финансовую пирамиду

Компания требует оплатить взнос для допуска в "финансовый клуб" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области еще одна компания попала в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе Банка России. Признаки финансовой пирамиды выявили в деятельности ООО «Симбиоз Финанс», которая позиционирует себя как «финансовый клуб» и требует для вступления в него заплатить взнос.

- Бизнес этой компании организован на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых привлекаемых им членов. Организаторы предлагают участникам вступать в профессиональную партнерскую программу, приобретать инвестиционные контракты с доходностью от 80% годовых, обещают, что «члены клуба» станут обладателями дорогостоящих автомобилей, квартир или техники за полцены, - рассказали в Банке России.

При этом компания не раскрывает информацию о своем финансовом положении. ООО «Симбиоз Финанс» работает не только в Екатеринбурге. Ее офисы также открыты в Уфе, Москве, Абакане и других городах.

Отметим, сейчас в списке организаций с признаками нелегальной деятельности 29 компаний из нашего региона. Он регулярно обновляется и публикуется на сайте cbr.ru.

- Он служит для того, чтобы предупреждать граждан о сомнительных организациях. Банк России считает важным делать это на этапе, когда компания еще работает, а не тогда, когда она закрылась, и люди потеряли свои деньги, - отметили в пресс-службе Банка России.