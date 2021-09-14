В Екатеринбурге бизнесмен обратится в прокуратуру из-за признания его фирмы финансовой пирамидой

Фото: фирма "Симбиоз Финанс"

Основатель фирмы «Симбиоз Финанс» Дмитрий Рассохин собирается обратиться в прокуратуру и ФСБ после того, как банк России выявил у компании признаки финансовой пирамиды.

- Компания стала жертвой хорошо спланированной атаки и в ближайшее время я предоставлю все доказательства сговора группы лиц, а так же их личные данные и должности в определенных структурах Екатеринбурга, - заявил Дмитрий Рассохин на странице в Facebook.

Накануне появилось заявление, согласно которому бизнес этой компании организован на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых привлекаемых им членов, а сама компания не раскрывает информацию о своем благосостоянии.

- Своей первоочередной задачей я вижу возврат средств Резидентам, и у компании достаточно активов для этого. Мне отчаянно пытаются помешать вернуться к работе, с целью совершить рейдерский захват активов компании, - добавил основатель «Симбиоз Финанс».

По словам бизнесмена, все выплаты возобновятся уже 15 сентября.