В Екатеринбурге за 19 млн продали элитную квартиру бывшего замминистра экономики Михаила Шилиманова

Михаила Шилиманова приговорили к девяти годам колонии и штрафу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с торгов за 19,3 миллиона рублей продали элитную квартиру бывшего замминистра по экономике Михаила Шилиманова.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротствах, жилье находилось в ЖК «Тихвинь». Площадь квартиры составляет 110 квадратных метров. Покупателем элитного жилья, согласно данным реестра, стал екатеринбургский бизнесмен Константин Шлюндт. Начальная цена квартиры на торгах составила 14 млн рублей.

Также на торги были выставлены 16 земельных участков в Сысертском районе и в Екатеринбурге общей стоимостью порядка 6 млн рублей. Но торги не состоялись, так как на них заявился только один человек.

В 2019-м году Михаила Шилиманова признали банкротом. Бывший чиновник задолжал кредиторам больше 140 миллионов. В итоге имущество Михаила Шилиманова начали реализовывать с торгов.

В июле Шилиманова признали виновным в посредничестве при передаче взятки экс-главе особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову. Суд приговорил бывшего замминистра экономики к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 13 миллионов рублей.

С учетом пяти лет колонии общего режима за мошенничество со средствами пайщиков «Бухты Квинс» и частичного сложения сроков по обоим делам, Шилиманова приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима и штрафу.