Экс-директора «Титановой долины», требовавшего «откат» в 13 млн, отправили в колонию

Прокуратура требовала приговорить топ-менеджера к 14 годам колонии, но суд принял другое решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 46-летнему Артемию Кызласову, занимавшему пост гендиректору особой экономической зоны «Титановая долина». Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, по версии следствия, Артемий Кызласов требовал деньги с одного из подрядчиков «Титановой долины».

- Подсудимым высказывались незаконные требования о передаче взятки, а также угрозы о том, что в случае невыполнения требований для подрядчика наступят неблагоприятные финансовые последствия, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным силовиков, посредником в передаче денег вызвался стать бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Место встречи назначили в кафе, расположенном в ТЦ «Антей». Бизнесмен должен был передать в пользу Артемия Кызласова 2,5 миллиона рублей. Это был первый транш взятки, а ее общая сумма была должна составить 13 млн рублей. Правда, тогда будущие фигуранты дела «Титановой долины» не знали, что из 2,5 миллионов настоящими были только 30 тысяч рублей, а остальные купюры представляли собой муляж. К тому моменту бизнесмен, с которого вымогали деньги, обратился в ФСБ. С тех пор Шилиманов и Кызласов оказались в разработке у силовиков.

Михаилу Шилиманову назначили девять лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова задержали в феврале 2020-го года - прямо в момент, когда бизнесмен вручал им деньги.

СКР завел на Артемия Кызласова уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере). Михаила Шилиманова обвинили в посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

В ходе судебных прений прокуратура потребовала приговорить Артемия Кызласова к 14 годам колонии строго режима и штрафу в 26 млн рублей (двукратная сумма взятки). Аналогичный срок гособвинитель запросил и для Михаила Шилиманова. Правда, в его случае помощник прокурора решил ограничиться штрафов в 13 миллионов рублей.

Судья вынесла более мягкий приговор нежели тот, который требовал гособвинитель.

- Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Артемию Кызласову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 13 млн рублей. Кроме того, суд назначил Михаилу Шилиманову, путем частичного сложения приговоров, наказание в виде 9 лет лишения свободы, со штрафом в размере 13 млн. рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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