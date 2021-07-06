Экс-директора «Титановой долины» Артемия Кызласова потребовали отправить в колонию на 14 лет

Прокуратура потребовала взыскать с топ-менеджера штраф на круглую сумму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Процесс по уголовному делу над бывшим генеральным директором особой экономической зоны «Титановая долина» Артемием Кызласовым, близится к завершению. В ходе прений гособвинитель потребовал приговорить топ-менеджера к внушительному тюремному сроку, а также обязать его выплатить штраф в двукратном размере от суммы взятки.

Напомним, Артемия Кызласова в феврале 2020 года задержали сотрудники ФСБ. В этот момент, по версии следствия, он получил взятку. Деньги предназначались за то, чтобы руководство «Титановой долины» подписало акты приемки по одному из подрядов. Силовики считают, что посредником при передаче денег выступал бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

По данным свердловской прокуратуры, общая сумма взятки должна была составить около 13 миллионов рублей.

- Реализуя умысел на получение взятки, в июле 2019 года генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» потребовал у коммерческого директора подрядной организации путем вымогательства взятку в сумме 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, по данным ведомства, Артемий Кызласов заявил бизнесмену, что может и вовсе оставить его без оплаты за произведенные работы, а впоследствии увеличил общую сумму взятки за свое покровительство до 13 миллионов рублей.

Михаила Шилиманова также попросили приговорить к 14 годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стороны договорились, что взятка будет выплачена «наличкой» в несколько этапов. Первый транш в размере 2,5 миллионов рублей передавали в кафе, расположенном в ТЦ «Антей». Тогда Артемий Кызласов и Михаил Шилиманов еще не знали, что из этих денег настоящими были только 30 тысяч рублей, а остальные купюры представляли собой муляжи.

После задержания бывшему генеральному директору «Титановой долины» предъявили обвинение по шестой части статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере). Михаила Шилиманова обвинили в посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

- В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить бывшему генеральному директору ООО «ОЭХ «Титановая долина» наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 26 млн рублей (2-краткая сумма взятки), с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Аналогичный срок гособвинитель запросил и для Михаила Шилиманова. Правда, в его случае помощник прокурора решил ограничиться штрафов в 13 миллионов. Также прокуратура потребовала запретить бывшему заместителю министра занимать в госструктурах должности в течение пяти лет.

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