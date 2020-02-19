Дело «Титановой долины»: гендиректора Артемия Кызласова отправили в СИЗО

Проект эпохи Дмитрия Медведева - особая экономическая зона «Титановая долина» в Свердловской области терпит серьезные репутационные потери. 17 февраля генеральный директор ОЭЗ Артемий Кызласов был взят под стражу по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Также задержали и Михаила Шилиманова, который признался в посредничестве при передаче взятки.

Шилиманов на протяжении нескольких лет занимал пост заместителя министра экономики Свердловской области. Общественности он известен тем, что проходит по уголовному делу, связанному с коттеджным поселком «Бухта Квинс».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761828" frameborder="0"></iframe> Михаил Шилиманов в Ленинском районном суде Екатеринбурга.19 февраля бывшему заместителю министра экономики Свердловской области выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 17 апреля 2020 годаЕвгений Стоянов

По данным источника «КП-Екатеринбург», общая сумма взятки должна была составить 10 миллионов рублей, это деньги за то, чтобы руководство «Титановой долины» подписано акты приемки по одному из подрядов, взятых местным бизнесменом. 2,5 миллиона – это первый транш, переданный уральским предпринимателем Дмитрием Пановым, известным в Свердловской области неудачным разведением фазанов под Первоуральском.

Артемий Кызласов возглавлял ОЭЗ с 2011 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

В 18:30 Шилиманова и Кызласова задержали и повезли на допрос. В среду в Ленинском районном суде Екатеринбурга обоим избрали меру пресечения – арест с пребыванием в СИЗО до 17 апреля. Судья Ирина Цибульская в своей речи отметила, что обвиняемые могут скрыться от следствия, а также повлиять на свидетеля обвинения. Также она отметила, что у Михаила Шилиманова есть двойное гражданство – РФ и Израиля.

Политолог и бывший депутат Гордумы Екатеринбурга Нафик Фамиев отмечает, что Кызласов мог брать от 60 до 70% откатов с контрактов.

Расследование громкого уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761741" frameborder="0"></iframe> Артемий Кызласов в зале суда.Подозреваемый в получении взятки на заседании по выбору меры пресечения.Евгений Стоянов

СПРАВКА "КП"

Кызласов Артемий Игоревич родился в 1975 году. Окончил Московский горный институт по специальности «экономист», продолжил образование в Высшей школе корпоративного управления Академии народного хозяйства при Правительстве России.

С 1996 по 2000 годы работал в компании Intel Moscow, (входила в структуру ГК ЮКОС). С 2000 года занимал пост финансового директора в ООО «Каспийская нефтяная компания». С 2003 года занимал аналогичную должность в ЗАО «Русское лесопромышленное партнерство».

Михаил Шилиманов уже находился в СИЗО в 2016 году по делу о "Бухте Квинс"Фото: Алексей БУЛАТОВ

С ноября 2008 года руководил направлением привлечения инвестиций в Министерстве экономики и труда Свердловской области. С апреля 2010 по май 2011 года возглавлял представительство государственной корпорации «Внешэкономбанк» в Уральском федеральном округе.

С 2011 года возглавил управляющую компанию ОЭЗ «Титановая долина». По настоящее время занимал должность генерального директора «Титановой долины».

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