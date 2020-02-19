Гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова отправили в СИЗО на два месяца: онлайн-трансляция

В среду, 19 февраля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга выбирают меру пресечения генеральному директору «Титановой долины» Артемию Кызласову, который в начале недели был задержан в БЦ «Высоцкий» по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761801" frameborder="0"></iframe> Вынесение меры пресечения Артемию Кызласову.Судья решила отправить в СИЗО генерального директора "титановой долины" до 17 апреляЕвгений Стоянов

Вместе с Кызласовым, по информации от источника «КП», на встрече задержали бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который является фигурантом уголовного дела по «Бухте Квинс».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761741" frameborder="0"></iframe> Артемий Кызласов в зале суда.Подозреваемый в получении взятки на заседании по выбору меры пресечения.Евгений Стоянов

- Оперативным сопровождением операции занималась ФСБ, а уголовное дело возбуждено Следственным комитетом. Кызласов был задержан непосредственно в момент получения денег. Предполагаемым взяткодателем был представитель компании «Проектное дело». Фирма являлась контрагентом «Титановой долины», - уточняет источник, знакомый с ситуацией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761746" frameborder="0"></iframe> Пресс-секретарь "Титановой долины" о работе предприятия.Должность генерального директора временно занимает заместитель Артемия КызласоваЕвгений Стоянов

«КП-Екатеринбург» ведет текстовую трансляцию из зала суда.