Гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова отправили в СИЗО на два месяца: онлайн-трансляция
В среду, 19 февраля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга выбирают меру пресечения генеральному директору «Титановой долины» Артемию Кызласову, который в начале недели был задержан в БЦ «Высоцкий» по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей.
Вынесение меры пресечения Артемию Кызласову.Судья решила отправить в СИЗО генерального директора "титановой долины" до 17 апреляЕвгений Стоянов
Вместе с Кызласовым, по информации от источника «КП», на встрече задержали бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который является фигурантом уголовного дела по «Бухте Квинс».
Артемий Кызласов в зале суда.Подозреваемый в получении взятки на заседании по выбору меры пресечения.Евгений Стоянов
- Оперативным сопровождением операции занималась ФСБ, а уголовное дело возбуждено Следственным комитетом. Кызласов был задержан непосредственно в момент получения денег. Предполагаемым взяткодателем был представитель компании «Проектное дело». Фирма являлась контрагентом «Титановой долины», - уточняет источник, знакомый с ситуацией.
Пресс-секретарь "Титановой долины" о работе предприятия.Должность генерального директора временно занимает заместитель Артемия КызласоваЕвгений Стоянов
«КП-Екатеринбург» ведет текстовую трансляцию из зала суда.
ИСТОЧНИК KP.RU