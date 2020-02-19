2020-02-19T15:48:33+03:00
Происшествия

Гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова отправили в СИЗО на два месяца: онлайн-трансляция

Заседание с участием задержанного прошло в Ленинском районном суде Екатеринбурга
Лев ИСТОМИНЕвгений Стоянов
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Артемий Кызласов попался на крупной взяткеАртемий Кызласов попался на крупной взяткеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 19 февраля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга выбирают меру пресечения генеральному директору «Титановой долины» Артемию Кызласову, который в начале недели был задержан в БЦ «Высоцкий» по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей.

Вынесение меры пресечения Артемию Кызласову.Судья решила отправить в СИЗО генерального директора "титановой долины" до 17 апреляЕвгений Стоянов

Вместе с Кызласовым, по информации от источника «КП», на встрече задержали бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который является фигурантом уголовного дела по «Бухте Квинс».

Артемий Кызласов в зале суда.Подозреваемый в получении взятки на заседании по выбору меры пресечения.Евгений Стоянов

- Оперативным сопровождением операции занималась ФСБ, а уголовное дело возбуждено Следственным комитетом. Кызласов был задержан непосредственно в момент получения денег. Предполагаемым взяткодателем был представитель компании «Проектное дело». Фирма являлась контрагентом «Титановой долины», - уточняет источник, знакомый с ситуацией.

Пресс-секретарь "Титановой долины" о работе предприятия.Должность генерального директора временно занимает заместитель Артемия КызласоваЕвгений Стоянов

«КП-Екатеринбург» ведет текстовую трансляцию из зала суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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