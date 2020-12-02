Суд над экс-директором «Титановой долины» перенесли: Артемий Кызласов заболел

Артемий Кызласов заболел и заседание отложили Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 декабря 2020 года в Октябрьском районо суде Екатеринбурга состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемием Кызласовым, которого обвиняют в получении взятки с вымогательством на общую сумму в 13 миллионов рублей.

Заседание длилось всего 6 минут, потому что Кызласов не смог присутствовать на заседании по причине болезни.

- Артемий Кызласов болеет с 26 октября. Он сдал тест на коронавирус, но пока результата нет, поэтому, предварительно, у него ОРВИ. До понедельника, предварительно, он будет болеть, - заявила на заседании защитник экс-директора «Титановой долины».

Гособвинитель не стал возражать по этому поводу. В итоге судья назначила следующее заседание на 9 декабря.

По данным прокуратуры, Кызласов потребовал 10 миллионов рублей у руководства фирмы, выигравшей конкурс на выполнение проектных и изыскательных работ в особой экономической зоне.

Второй обвиняемый по делу о получении взятки проходит экс зам министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, которому на днях вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве со строительством коттеджного поселка «Бухта Квинс». Шилиманов получил 5 лет заключения.

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