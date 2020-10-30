Аппетиты возросли с 10 до 13 миллионов: бывший гендиректор «Титановой долины», обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом

Топ-менеджера задержали в момент получения денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший гендиректор ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» Артемий Кызласов и его предполагаемый «компаньон» по уголовному делу о получении взятки Михаил Шилиманов вскоре предстанут перед судом. СКР закончил расследование этого уголовного дела, а прокуратура уже утвердила по нему обвинительное заключение.

Напомним, Артемия Кызласова обвиняют в получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Вместе с ним в кафе в «Антее» задержали бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который также проходит обвиняемым по уголовному делу «Бухты Квинс». В деле «Титановой долины» его считают посредником.

Как уточнили в пресс-службе регионального СК, общая сумма взятки, которую вымогал Артемий Кызласов, равнялась 13 миллионам.

По данным следствия, в 2019 году бывший гендиректор «Титановой долины» требовал деньги от одного из своих подрядчиков. Деньги предназначались за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ.

Еще одним обвиняемым по этому делу проходит бывший свердловский чиновник Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Передача части требуемой суммы взятки была осуществлена в одном из кафе Екатеринбурга 17 февраля 2020 года под контролем сотрудников управления ФСБ по Свердловской области, к которым обратился представитель подрядчика с заявлением о том, что у него вымогают взятку. Оба обвиняемых были задержаны в тот же день, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Кстати, в пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что первоначально обвиняемый требовал от бизнесмена 10 миллионов рублей, но потом его аппетиты возросли и он начал просить уже 13 миллионов. Также в ведомстве рассказали, что во время взятки передавались не настоящие деньги.

- Находясь в кафе в центре Екатеринбурга, обвиняемый принял от директора компании-подрядчика взятку в виде денег в сумме 30 тысяч рублей, а также муляжи денежных купюр на сумму свыше 2,4 млн. рублей, в общей сложности эквивалентной сумме 2,5 млн. рублей, являющейся частью из оговоренной суммы взятки в сумме 13 млн. рублей, - уточнили в прокуратуре.

Расследованием этого уголовного дела занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области. Артемию Кызласову было предъявлено обвинение по шестой части статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере). Михаил Шилиманов проходит по части четыре статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

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