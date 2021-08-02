Квартиру в «Тихвине» и земли экс-замминистра экономики Михаила Шилиманова выставили на торги

Михаил Шилиманов в настоящее время отбывает срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Имущество бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова из-за его личного банкротства выставили на торги. Это следует из информации, размещенной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротствах.

В объявлении о проведении торгов указана квартира в жилом комплексе «Тихвин» в Екатеринбурге площадью 110 квадратных метров. Начальная цена составляет 14 миллионов рублей.

Также на торги выставили 16 земельных участков в Сысертском районе и Екатеринбурге. Их общая стоимость равно шести миллионам рублей. Также одним из лотов является право требования денежных средств от предпринимателей Дарьи и Олега Падаляко начальной стоимостью в один миллион рублей.

Сами торги пройдут 9 сентября. Заявки на аукцион будут приниматься со 2 августа по 6 сентября.

В июле Шилиманова признали виновным в посредничестве при передаче взятки экс-главе особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову. Суд приговорил бывшего замминистра экономики к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 13 миллионов рублей.

С учетом пяти лет колонии общего режима за мошенничество со средствами пайщиков «Бухты Квинс» и частичного сложения сроков по обоим делам Шилиманова приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима и штрафу.