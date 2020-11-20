Михаил Шилиманов получил реальный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов получил срок 5 лет реального лишения свободы по громкому делу о хищении крупной суммы во время строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге.

Приговор вынесли 20 ноября в Кировском районном суде Екатеринбурга на основании доказательств. Шилиманова признали виновным по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор бывшему заместителю министра экономики Свердловской области вынесли 20 ноября 2020 года. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Следствие установило, что с ноября 2010 года по декабрь 2012 года, Шилиманов в сговоре с Ларисой Ассоновой, которую 2,5 года назад приговорили к четырем годам лишения свободы, похитили деньги 65 пайщиков, которые вложили свои средства в строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Шилиманов часть этих денег перечислял по подложным основаниям перечислял их людям, которые по факту никаких работ на стройке не выполняли.

Позже бывший заместитель министра экономики и Ассонова обналичили не меньше 28 миллионов рублей и разделили между собой. Ближайшие годы Шилиманов по решению суда проведет в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Следователями проведены осмотры мест происшествия, обыски, выемки, осмотры предметов и документов, допрошено большое количество потерпевших и свидетелей, проанализировано движение денежных средств по счетам ряда юридических лиц, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Ранее по этому делу проходил известный бард и худрук свердловского Театра эстрады Александр Новиков. Однако позже выяснилось, что известный шансонье к мошенничеству непричастен. Позже Новиков отсудил 1 миллион рублей по этому делу в качестве моральной компенсации от государства.

Напомним, что помимо этого дела, Михаил Шилиманов является обвиняемым в посредничестве при передаче взятки бывшему гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову.

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