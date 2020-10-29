Помимо этого дела, Михаил Шилиманов обвиняется в посредничестве при передаче взятки бывшему гендиректору "Титановой долины" Артемию Кызласову Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, какое наказание грозит одному из фигурантов уголовного дела, связанному с мошенничеством при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс». Слушания по нему проходят в Кировском суде Екатеринбурга.

Прокуратура потребовала приговорить бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова к пяти годам колонии общего режима, а также к штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Напомним, что помимо этого дела, Михаил Шилиманов является обвиняемым в посредничестве при передаче взятки бывшему гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову.

Отметим, что на протяжении долгого времени в качестве одного из обвиняемых по уголовному делу «Бухты Квинс» проходил и известный шансонье Александр Новиков, но позже его статус изменили и он стал свидетелем.

Бард уверял суд, что бесплатно рекламировал проект и вкладывал в него личные сбережения ради завершения строительства «Бухты Квинс».

Позже Александр Новиков заявил, что пока проходил по делу обвиняемым из-за нервных переживаний даже успел получить инвалидность. За время судебной тяжбы, по словам барда, он потерял десятки миллионов. Теперь он судится с государством, пытаясь вернуть эти деньги.