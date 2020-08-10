«Ущерб на десятки миллионов»: за время следствия бард Александр Новиков получил инвалидность

Новиков требует полной реабилитации и 1 миллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре 2016 года на известного российского барда Александр Новикова в Екатеринбурге завели уголовное дело по мошенничеству при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ.

До июля 2019 года, когда уголовное дело было прекращено, Новиков потратил на услуги адвокатов 1 миллион рублей. Теперь певец судится с государством, требуя компенсации.

Первое заседание суда по реабилитации проходит 10 августа в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

По словам Александра Новикова, в период домашнего ареста, он потерял десятки миллионов рублей из-за отсутствия возможности играть концерты.

- Агентства не заключали со мной контракты, так как ждали окончания всей этой истории. Концертов не было. Я не смог вылететь на операцию вовремя, так как был под домашним арестом. В итоге получил инвалидность, - рассказал 10 августа 2020 года в Ленинском районов суде Александр Новиков. – СМИ вылили столько грязи, пытаясь запятнать мою репутацию. А я требую только самый минимум: возвращение средств на оплату услуг адвокатов.

Также перед судом Новиков заявил, что не интересуется процессом по «Бухте Квинс», так как его он больше не касается.

"КП-Екатеринбург" ведет прямую трансляцию из зала суда.

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