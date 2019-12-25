Суд по делу «Бухты Квинс»: бард Александр Новиков объяснил, зачем бесплатно рекламировал проект

В среду, 25 декабря, в Кировском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который обвиняется в мошенничестве во время стройки коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ.

БЕСПЛАТНО РЕКЛАМИРОВАЛ СТРОЙКУ

На заседании в качестве свидетеля выступил известный шансонье Александр Новиков, который ранее проходил по делу в качестве обвиняемого, но позже его статус изменили.

Бард рассказал суду, зачем он бесплатно активно рекламировал проект, почему вкладывал личные сбережения для завершения строительства «Бухты Квинс», и почему паи дольщиков выкупил коллектив Театра эстрады Екатеринбурга, художественным руководителем которого работает Александр Новиков.

Отвечая на вопросы сотрудника прокуратуры, свидетель Новиков начал издалека. По его словам, в 2005 году Михаил Шилиманов предложил ему построить на берегу озера Шарташ жилые объекты. Земельный участок находился в собственности барда.

- Шилиманов предложил мне, что твоя земля, а я занимаюсь всем остальным. Не могу вспомнить точно, в деле есть дата, - рассказал свидетель.

Поселок достраивали на личные деньги шансонье. Фото: скрин с видео

Выгода Новикова в этом проекте была очевидна – на его земле строят коттеджный поселок, а потом он получает компенсацию за землю.

- Я для того, чтобы не тратить деньги кооператива пайщиков «Бухты Квинс», бесплатно рекламировал этот проект. Можно было пригласить любого другого артиста, но нужно было платить деньги, а это делал бесплатно. Это мое единственное участие в проекте, все остальное – только земля, - рассказал на суде Александр Новиков.

ЕГО ЛИЧНОЕ ДЕЛО

В зале суда присутствовала председатель жилищного кооператива «Бухта Квинс» Заля Булатова, которая защищает интересы обманутых дольщиков. Она задала Новикову вопрос, что же сподвигло барда три года назад вложить свои личные средства в завершение строительства «Бухты Квинс».

Новиков в ответ заявил, что это его личное дело, уточнив, что он сделал это из гуманных побуждений, назвав себя порядочным человеком. Шансонье вложил 83 миллиона рублей, чтобы завершить строительство поселка. Эти деньги были потрачены по назначению.

Несколько лет пайщики провели в судахФото: Алексей БУЛАТОВ

Отдельного спича удостоилась третья участница процесса – Лариса Ассонова, которую называют сообщницей Шилиманова. Женщина получила три года за хищение средств кооператива, она вышла на свободу осенью этого года.

По словам Новикова, Ассонова была подчиненной Шилиманова, а сам бард общался с ней совсем немного.

- Она же вечно пьяная ко мне приходила. Не было у меня с ней деловых отношений. Она выполняла поручения Шилиманова, приносила бумаги на подпись, - уточнил шансонье, слова которого приводит портал 66.ru.

Что касается выкупа паев обманутых дольщиков работниками Театра эстрады, то, по словам Новикова, это было сделано обоснованно.

- Я хотел сам сначала выкупить все паи, чтобы закончить стройку. Но председатель кооператива [Зиля Булатова] поняла, что влияние над всем этим коллективом, который с плакатами выходит, имеет, она запретила всем. На этом все остановилось, - заявил Александр Новиков.

Внутренняя отделка домов. Фото: скрин с видео

ВСЕ СТРОЙКИ ОСТАНОВИЛИСЬ. И НАША ОСТАНОВИЛАСЬ

Ну и главный вопрос: почему была остановлена стройка коттеджного поселка «Бухта Квинс», а люди остались без денег и жилья? Новиков связал этот момент с экономическим кризисом.

- В один прекрасный момент случился кризис, стройки все в стране встали, в том числе и эта, - отметил певец.

Ранее по уголовному делу о мошенничестве в связи с хищением денег пайщиков «Бухты Квинс» проходили Александр Новиков, Михаил Шилиманов и его подчиненная Лариса Ассонова. Следствие полагало, что они могли похитить средства 64 пайщкиов, общая сумма пропавших средств составила 54 миллиона рублей.

Лариса Ассонова полностью признала свою вину и стала сотрудничать со следствием, дав показания на Новикова и Шилиманова. Бард тогда попал под домашний арест. Позже обвинения с шансонье были сняты, а сам он получил статус свидетеля.

В итоге в качестве подсудимого по делу в настоящее время проходит только Михаил Шилиманов. В обвинительном заключении указано, что бард не был осведомлен о действиях компаньона, а может и вовсе был введен в заблуждение. Также в документе указано, что бард получил от Шилиманова и Ассоновой 25 миллионов рублей в качестве компенсации за земельный участок.

Недострой не получал финансирования несколько лет. Фото: скрин с видео

Что касается самого поселка «Бухта Квинс», то сегодня часть жильцов уже получили жилье, а часть ждет квартир от другого крупного застройщика, который пообещал предоставить квадратные метры в обмен на паи в поселке.

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