«С треском провалилось»: Александр Новиков заявил, что уголовное дело по «Бухте Квинс» в отношении него прекратили

Очередной поворот, который может стать финальной точкой, произошел в уголовном преследовании барда Александра Новикова из-за затянувшегося строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Певец и художественный руководитель екатеринбургского «Театра эстрады» в соцсети заявил, что уголовное дело в отношении него прекращено. Здесь же он выложил сканы постановления о закрытии дела с подписью исполняющего обязанности руководителя второго отдела по расследованию особо важный дел подполковника юстиции Алексея Соколова.

Бард опасался не срока, а бесчестияФото: Алексей БУЛАТОВ

В документе указано, что с этого момента с Новикова снята подписка о невыезде, а также отмене арест на имущество. Теперь бард получает право на реабилитацию.

- Заказное сфабрикованное уголовное дело, тянущееся уже почти четыре года, с треском провалилось. Свердловская областная прокуратура четыре раза возвращала дело обратно следствию, указывая на отсутствие доказательств моей вины и грубейшие нарушения закона, - рассказывает Александр Новиков. – Четыре года издевательского следствия, ушаты помоев и сотни заказных статей в прессе, незаконный арест, арест всего личного имущества и предъявление обвинения заведомо невиновному человеку.

Первую очередь поселка достроили и ввели в эксплуатацию. Фото: скрин с видео

Также в списке тягот, которые пришлось пережить барду, он указал неисполнение решений судов, выколачивание угрозами свидетельских показаний, подтасовку фактов и грубую фальсификацию доказательств.

- Кто за это должен отвечать? – возмущается Новиков, упомянув в своей записи несколько официальных лиц, которых он называет «потенциальными ответственными». Речь идет о бывшем главе СУ СКР по Свердловской области Валерии Задорине, полковнике Алексее Колбасине, а также о подполковнике Шмакове, генерале Миронове и следователях Окатьеве и Пустякове, которые работали над уголовным делом.

Фото: скан документа

В региональном СКР, в свою очередь заявили, что расследование дела продолжается. От подробного комментария в ведомстве отказались.

Александр Новиков и его бизнес-партнер Михаил Шилиманов обвинялись по статье УК РФ «Мошенничество» из-за крупного хищения средств пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Ущерб оценили в 54 миллиона рублей.

Так дома выглядели перед сдачей в эксплуатацию. Фото: скрин с видео

Дома на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге стали возводить 11 лет назад, однако в 2010 году стройку «заморозили», в 2015 году было возбуждено уголовное дело. Спустя еще два года возведение и отделка домов в ЖСК возобновилась и прошлой осенью дома наконец-то ввели в эксплуатацию. Это касается первой очереди. Пайщики, вложившие деньги в жилье во второй очереди, получат жилье в домах одного из крупных застройщиков города.

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