2019-02-12T16:12:23+03:00
Общество

Бард Александр Новиков пытается через суд обанкротить бывшего партнера Михаила Шилиманова

Сумму долга шансонье оценил в 10 миллионов рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Александр Новиков и Михаил Шилиманов вместе начинали возведение скандальной «Бухты Квинс»Александр Новиков и Михаил Шилиманов вместе начинали возведение скандальной «Бухты Квинс»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Александр Новиков, прославившийся свои песнями и скандалом со стройкой ЖК «Бухта Квинс», вновь оказался втянут в судебное разбирательство.

На этот раз иск подал сам уральский бард. В заявлении, направленном в свердловский арбитраж, Новиков требует признать своего бывшего партнера по бизнесу и экс-заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шалиманова банкротом.

- Сумма исковых требований составляет 10 198 785 рублей, - говорится в картотеке дел.

Александр Новиков и Михаил Шилиманов вместе начинали возведение жилого комплекса «Бухта Квинс». Однако строительство домов в английском стиле вскоре обернулось заморозкой работ, а в дальнейшем уголовным делом о мошенничестве.

Компаньонов обвиняли в присвоении 54 миллионов рублей, перечисленных пайщиками. Однако до суда дело так и не дошло, а недавно, спустя семь лет, люди все-таки смогли получить ключи от долгожданных квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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