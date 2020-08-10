Александр Новиков отсудил у государства 1 миллион рублей за то, что стал инвалидом

Юристы считают, что у барда есть реальный шанс отсудить деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском суде Екатеринбурга 10 августа начинается рассмотрение иска шансонье Александра Новикова. На сей раз ветеран отечественной эстрады попытается отсудить миллион рублей у Министерства финансов РФ за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Речь идет о тяжбах по делу коттеджного поселка «Бухта Квинс», только на нем Новиков потерял миллион рублей в качестве расходов на услуги по юридической помощи. Более двух лет шансонье проходил по делу в статусе обвиняемого, но в итоге избежал наказания и давал показания как свидетель. Обманутые пайщики оценили ущерб на 54 миллиона рублей.

В октябре 2018 года Новиков пытался взыскать с Первого канала миллион евро за критику в программе «Пусть говорят». Но Останкинский суд Москвы иск отклонил. Однако, как считают юристы, сейчас у барда есть реальный шанс отсудить деньги.

Новиков намерен защитить свои права в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Расходы гражданина подлежат взысканию с государства. Так, расходы на оплату труда адвоката, подтвержденные официально, взыскиваются в полном объеме. Если доказать, что из-за уголовного преследования потерял заботу, можно взыскать и зарплату. Отдельно подаются иски о компенсации морального вреда, однако суммы по ним присуждают небольшие, от десяти до нескольких сотен тысяч рублей, - прокомментировал «КП»-Екатеринбург адвокат Александр Чарыков.

По словам Новикова, он требует от государства самый минимум - возвращения средств, который бард потратил на адвокатов во время уголовного преследования. За это время певец стал инвалидом, так как ему из-за домашнего ареста не была вовремя сделана операция.

- За время этого следствия те приемы, которые использовались в отношении меня следствием, выходят далеко за рамки закона. Следствие не давало мне сделать операцию, я получил инвалидность. Я потерял много концертов. Мои убытки исчисляются десяткамии миллионов рублей. Я был под подпиской о невыезде. Про меня СМИ писали гадости. Рекламные компании не заключали со мной договора, ожидая когда эта ситуация закончится, - говорит в суде Александр Новиков.

По итогам заседания судья вынес решение о выплате со стороны государства 1 миллиона рублей в пользу Александр Новикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Верните мне деньги!»: шансонье Новиков требует от Минфина РФ миллион рублей. Звезда эстрады подал гражданский иск о возмещении убытков за незаконное привлечение к уголовной ответственности (подробнее)

Суд по делу «Бухты Квинс»: бард Александр Новиков объяснил, зачем бесплатно рекламировал проект. Свою роль в скандальной стройке он свел к минимуму (подробнее)

Александр Новиков: в Екатеринбурге пайщики «Бухты Квинс» получили ключи от квартир. Новоселья люди ждали почти семь лет (подробнее)