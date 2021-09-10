Сысертский хлебокомбинат остановил работу 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работникам закрывшегося Сысертского хлебокомбината выплатят долги по зарплате до конца сентября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил управляющий Южным округом Александр Гетманчук.

- Сейчас ведутся выплаты долгов по заработной плате перед сотрудниками предприятия, погашено более полутора миллионов рублей, - говорится в публикации.

Гетманчук отметил, что 9 сентября он провел совещание по вопросу невыплаты зарплаты работникам предприятия. На нем присутствовали представители регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также глава Сысертского городского округа, сотрудники Следственного комитета, прокуратуры, полиции и представители хлебокомбината.

Управляющий Южным регионом рассказал, что прокуратура направила в суд заявления о взыскании невыплаченной зарплаты. Помимо этого, возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

Сысертский хлебокомбинат остановил работу 1 сентября. Сотрудница предприятия рассказала «КП Екатеринбург», что им три месяца не платили зарплату. Следственный комитет организовал доследственную проверку. А потом в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании предприятия банкротом.

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