В суд поступил иск о банкротстве остановившего работу Сысертского хлебокомбината

Комбинат остановил работу 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании Сысертского хлебокомбината банкротом. Такая информация размещена в картотеке дел.

Иск подало ООО «Торговый дом «Развитие» 2 сентября. Подробности дела пока неизвестны.

Сысертский хлебокомбинат остановил работу 1 сентября. Сотрудница предприятия рассказала «КП Екатеринбург», что в тот день встали все печи, продукция не изготавливалась. Также не совершались отгрузки. Работники сидели на своих местах и ждали, что им сообщат о закрытии.

Кроме того, сотрудница призналась, что им три месяца не платили зарплату. Позже Следственный комитет сообщил, что организовал доследственную проверку.