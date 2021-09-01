«Зарплату не платят три месяца»: в Сысерти закрывается хлебокомбинат

Сотрудники сидят на рабочих местах и ждут, когда им объявят новость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области закрывается Сысертский хлебокомбинат. Сейчас сотрудники сидят на рабочих местах и ждут, когда им объявят новость, сообщили «КП Екатеринбург» на предприятии.

- На данный момент все печи стоят, хлеб не выпекается. Мы ждем руководство, которое должно нам сообщить закрывается хлебокомбинат или нет. Но сегодня все встало, - рассказала собеседница издания.

Она подчеркнула, что предприятие сегодня не производило никакую продукцию и не совершало отгрузки. Также сотрудница комбината призналась, что у предприятия были проблемы.

- Нам зарплату до сих пор не выплатили за июнь, июль и август, - заявила она.

По словам собеседницы, работники хлебокомбината только вчера узнали, что находятся на грани закрытия. До этого таких разговоров не было.

- Вроде все вчера было нормально. Нас заранее не предупредили. Сказали, что сегодня в три часа будет объявлено, закрывается хлебокомбинат или нет, - удивилась сотрудница предприятия.

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