Следователи проверят хлебокомбинат в Сысерти, где несколько месяцев не платили зарплату

1 сентября на комбинате не изготавливали продукцию и не совершали отгрузки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начнется проверка Сысертского хлебокомбината, где работникам три месяца не платили зарплату. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального Следственного комитета (СКР) Александр Шульга.

- Следственным отделом по городу Сысерть СУ СКР по Свердловской области организована доследственная проверка, - говорится в сообщении.

Следователи опрашивают сотрудников комбината. Также они проверяют финансовую и бухгалтерскую документацию и выполняют другие мероприятия.

Ранее сотрудница Сысертского хлебокомбината рассказала «КП Екатеринбург», что им не выплатили зарплату за июнь, июль и август. Также она сообщила, что предприятие закрывается. 1 сентября на комбинате не изготавливали продукцию и не совершали отгрузки. Работники сидели на своих местах и ждали, что им сообщат о закрытии.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка