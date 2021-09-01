Следователи проверят хлебокомбинат в Сысерти, где несколько месяцев не платили зарплату

1 сентября на комбинате не изготавливали продукцию и не совершали отгрузки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области начнется проверка Сысертского хлебокомбината, где работникам три месяца не платили зарплату. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального Следственного комитета (СКР) Александр Шульга.
- Следственным отделом по городу Сысерть СУ СКР по Свердловской области организована доследственная проверка, - говорится в сообщении.
Следователи опрашивают сотрудников комбината. Также они проверяют финансовую и бухгалтерскую документацию и выполняют другие мероприятия.
Ранее сотрудница Сысертского хлебокомбината рассказала «КП Екатеринбург», что им не выплатили зарплату за июнь, июль и август. Также она сообщила, что предприятие закрывается. 1 сентября на комбинате не изготавливали продукцию и не совершали отгрузки. Работники сидели на своих местах и ждали, что им сообщат о закрытии.
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