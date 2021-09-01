По контракту подрядчик должен закончить ремонт развязки до 15 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение на развязке Луганской-Объездной не запустили к 1 сентября, как планировалось. Неделю назад глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда объектов городской улично-дорожной сети распорядился, чтобы строители открыли две дополнительные полосы на мосту к началу осени, но они не успели закончить для этого все необходимые работы.

Напомним, что по контракту подрядчик должен закончить ремонт развязки до 15 сентября. Общая протяженность ремонтируемого участка, включая искусственные сооружения, составляет более трех километров. Дорожные рабочие должны полностью обновить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию и деформационные швы, а также барьерные ограждения и тротуары.

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