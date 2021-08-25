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Общество25 августа 2021 11:08

Движение на развязке Луганской-Объездной запустят 1 сентября

Об этом распорядился глава Екатеринбурга Алексей Орлов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Общая протяженность ремонтируемого участка составляет более трех километров

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет более трех километров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение на развязке Луганской-Объездной, из-за ремонта которой водители стояли в огромных пробках, должны запустить 1 сентября. Об этом распорядился глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда объектов городской улично-дорожной сети.

- Транспортная развязка - важный для города объект, поэтому отклонение от сроков ремонтных работ не допустимо, - отметил мэр.

В администрации города напомнили, что общая протяженность ремонтируемого участка, включая искусственные сооружения, составляет более трех километров. Дорожные рабочие должны полностью обновить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию и деформационные швы, а также барьерные ограждения и тротуары.

Рабочие должны полностью обновить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию и деформационные швы, а также барьерные ограждения и тротуары

Рабочие должны полностью обновить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию и деформационные швы, а также барьерные ограждения и тротуары

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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