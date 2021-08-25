Движение на развязке Луганской-Объездной запустят 1 сентября

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет более трех километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение на развязке Луганской-Объездной, из-за ремонта которой водители стояли в огромных пробках, должны запустить 1 сентября. Об этом распорядился глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда объектов городской улично-дорожной сети.

- Транспортная развязка - важный для города объект, поэтому отклонение от сроков ремонтных работ не допустимо, - отметил мэр.

В администрации города напомнили, что общая протяженность ремонтируемого участка, включая искусственные сооружения, составляет более трех километров. Дорожные рабочие должны полностью обновить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию и деформационные швы, а также барьерные ограждения и тротуары.

Рабочие должны полностью обновить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию и деформационные швы, а также барьерные ограждения и тротуары Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куйвашев жестко раскритиковал подрядчика за ремонт моста у Россельбана: «Так работать нельзя». Губернатор не увидел рабочих на развязке, из-за перекрытия которой водители встали в огромную пробку (подробнее)

Ремонтные работы на мосту у Россельбана будут проходить круглосуточно. Глава Екатеринбурга посчитал, что работать по 12 часов в сутки неэффективно (подробнее)