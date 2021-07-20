Мэрия Екатеринбурга передает часть автопарка врачам

Часть автопарка отойдет к медикам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга передает 24 автомобиля из собственного автопарка в ведение медицинских учреждений, чтобы врачи могли более оперативно добираться до пациентов, выезжая на «ковидные» адреса. Это, по мнению чиновников, поможет сэкономить силы и время.

- Ситуация с распространением коронавируса в Екатеринбурге остается крайне напряженной. Почти каждый день фиксируются рекордные цифры заболевших. Медики сейчас работают на пределе своих возможностей, - описал ситуацию глава Екатеринбурга Алексей Орлов, обосновывая решение о временной передаче машин врачам.

Отметим, что официальные цифры по новым коронавирусным больным в Екатеринбурге и Свердловской области растут каждый день. Несколько раз за неделю обновляются рекорды по числу инфицированных уральцев.

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