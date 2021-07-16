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Общество16 июля 2021 10:30

В Екатеринбурге из-за ремонта моста на Луганской изменили маршрут 042 автобуса

Рассказываем, как он будет ездить
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Автобус 042 маршрута временно будет ездить по измененному маршруту

Автобус 042 маршрута временно будет ездить по измененному маршруту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта моста на Луганской изменили маршрут 042 автобуса, который ездит от Химмаша до ТЦ «Леруа Мерлен». Об этом рассказали в администрации города.

- Автобусный маршрут изменил схему движения на период закрытия съезда на Объездную автомобильную дорогу с моста, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также там предупредили, что на время следования автобуса по измененному маршруту отменяется остановка «Шварца» в сторону Саввы Белых. Сейчас 042 маршрутка будет останавливаться на остановках «Шварца» в сторону Самолетной и на «Самолетной» в сторону Объездной.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

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