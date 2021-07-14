В Екатеринбурге перекроют переулок Базовый из-за ремонта моста

Ремонтные работы продлялся неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистам на следующей неделе, в период с 19 по 25 июля, три раза собираются ограничить движение в переулке Базовом. Ограничивать движение будут ночью на два часа. Перекрытия будут связаны из-за ремонта моста на развязке Луганская – Объездная.

- Действительно из-за ремонта моста на Луганской придется два-три раза закрывать движение по переулку Базовому. О конкретных датах и времени закрытия мы проинформируем горожан дополнительно. Это не будет занимать больше двух часов, – сообщили в пресс-службе мэрии.