Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 июля 2021 года

В Свердловской области сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 15 июля 2021 года подтверждено еще 484 случаев заражения коронавирусом, из которых 132 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Верхнее Дуброво, Камышлов, Кушву, Дегтярск, Кировград, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии COVID-19 составляет 99 537 человек, из которых 92 662 – полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 447 человек.

На данный момент врачи оценивают состояние 671 человека как тяжелое, 430 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 343 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 17 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 075 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач Александр Соловьев о коронавирусе: на Урале нужны жесткие меры, других вариантов нет. Эксперт лабораторной диагностики рассказал о ситуации с COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области (подробнее)

Тех, кто отказывается от обязательной вакцинации, будут штрафовать: Павел Креков в интервью «КП». Вице-губернатор Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, когда начнут прививать детей и подростков и кого коснется обязательная вакцинация (подробнее)

Губернатор Свердловской области опроверг фейки о выплатах за смерть после вакцинации от COVID-19. Ложная информация о выплатах стала распространяться по социальным сетям в регионе (подробнее)