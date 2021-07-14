Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 июля 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Урале вновь ухудшилась в июле 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 461 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, из которых 83 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Волчанске, ЗАТО Свободный, Карпинске, Качканаре, Новой Ляле, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Североуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 99 053 человека, из которых 92 215 человек полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 425 человек.

На данный момент по состоянию на 14 июля 2021 года состояние 683 госпитализированных граждан уральские медики оценивают как тяжелое, из них 427 человек – размещены в палатах интенсивной терапии, 332 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зафиксировано еще 18 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 058 человек.

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