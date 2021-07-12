Больница Нижнего Тагила закупит на 18 миллионов рублей таблетки от COVID-19

Препарат будут поставлять партиями до 31 декабря 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

Инфекционная больница Нижнего Тагила закупает лекарство от коронавируса под названием «Фавипиравир» на 18 миллионов рублей.

250 тысяч таблеток дозировкой 200 миллиграмм будут поставлять в кабинет провизора медицинского учреждения (улица Сульфатная, 4) партиями до конца 2021 года. Об этом пишет TagilCity.ru.

Отметим, что в Свердловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным на 11 июля количество новых заболевших за сутки составило 425 человек. Общее число жителей региона, которым официально поставили диагноз с начала пандемии, достигло 96 669 человек.

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