Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 июля 2021 года

Меры предосторожности в Екатеринбурге и Свердловской области сохраняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 366 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 106 приходятся на уральскую столицу.

Остальные случаи COVID-19 подтверждены у жителей Каменска-Уральского, Невьянска, Кушвы, Верхней Салды, Ивделя, Каменска-Уральского, Карпинска, Сухого Лога, Первоуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число зараженных от коронавируса с начала пандемии на Среднем Урале составляет 96 851 человек, из которых 90 206 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из больниц выписали 340 человек.

На данный момент 701 пациент находится в тяжелом состоянии, из них 389 размещены в палатах реанимации, 297 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано еще 16 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 979 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач Александр Соловьев о коронавирусе: на Урале нужны жесткие меры, других вариантов нет. Эксперт лабораторной диагностики рассказал о ситуации с COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области (подробнее)

Тех, кто отказывается от обязательной вакцинации, будут штрафовать: Павел Креков в интервью «КП». Вице-губернатор Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, когда начнут прививать детей и подростков и кого коснется обязательная вакцинация (подробнее)

Губернатор Свердловской области опроверг фейки о выплатах за смерть после вакцинации от COVID-19. Ложная информация о выплатах стала распространяться по социальным сетям в регионе (подробнее)