Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 июля 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Среднем Урале усложняется с каждым днем Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 348 новых случаев, из которых 147 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи подтверждены у жителей Кировграда, Нижней Салды, Первоуральска, Богдановича, Верхотурья, Березовского, Красноуфимска и других населенных пунктов.

Общее число заболевших с начала пандемии граждан на Среднем Урале составляет 96 485, из которых 89 866 человек полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз снят 327 человек.

На сегодняшний день состояние 611 человек оценивается врачами как тяжелое, 360 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 270 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждены 19 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 063 человека.

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