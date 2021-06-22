Официально: больше 92 тысяч уральцев заболели коронавирусом с начала пандемии

В Свердловской области началась третья волна коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии COVID-19 заразились 92 108 человек, из которых 85 870 свердловчан полностью справились с вирусом. За сутки статистика пополнилась 175 новыми случаями заражения, 17 человек скончались от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале – 3 709 человек.

В связи с третьей волной коронавируса, начало которой подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в регионе решили отменить ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night.

Также отменено проведение общегородских и общешкольных выпускных в конце июня. Кроме этого, глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал проведение обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, в число которых попадут учителя и врачи.

На данный момент от коронавируса привились 524 тысячи жителей Свердловской области.

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