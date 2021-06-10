Фото: СК по Свердловской области

В Лесном организуют помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом возле комбината «Электрохимприбор». Об этом сообщили в администрации города.

- Под председательством главы города С.Е. Черепанова непосредственно на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. От имени администрации города, комбината «Электрохимприбор» и от себя лично глава города С.Е. Черепанов выражает глубокие соболезнования семьям, близким, коллегам погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим, - сообщается на сайте администрации Лесного.

Фото: СК по Свердловской области

Напомним, трагедия произошла сегодня утром, 10 июня. Рейсовый автобус № 4 марки «ПАЗ» въехал в толпу людей возле комбината «Электрохимприбор». В это время там находились люди, которые шли на работу. Погибли шесть сотрудников предприятия. Еще 15 человек пострадали.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также проверку проводит прокуратура.

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