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Следственный комитет опубликовал видео с места убийства Анастасии Иньшиной. Жительница Березовского стала жертвой 49-летнего ранее судимого жителя Нижнего Тагила. Он подвозил Анастасию от бара в центре Екатеринбурга, а потом расправился из-за золотой цепочки. Свой поступок он объяснил тем, что у него были долги перед микрофинансовыми организациями.

- После тактически грамотно проведенного допроса мужчина изъявил желание показать место сокрытия тела потерпевшей – в лесном массиве недалеко от Серовского тракта. В последующем тело женщины было обнаружено следственно-оперативной группой, - отметили в СУ СКР региона.

У полиции есть основания полагать, что на счету задержанного и другие преступления.

- Тело потерпевшей находилось в зарослях крапивы и было тщательно замаскировано ветками деревьев. В настоящее время задержанный содержится под стражей, - добавил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.