По предварительным данным, у мужчины был травматический пистолет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожный конфликт обернулся стрельбой. Во дворе дома № 77 по улице Старых Большевиков прогремела стрельба. Дебошир уже задержан. По предварительной информации, у задержанного имелся травматический пистолет.

- Около 15:00 в отдел полиции № 14 поступило сообщение о конфликте, в ходе которого гражданину были нанесены телесные повреждения. Мужчина с признаками опьянения, причастный к данному инциденту, задержан полицейскими на месте происшествия, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге бывший полицейский Сергей Болков открыл стрельбу из окна своей квартиры. Пьяный свердловчанин ранил росгвардейца и 9-летнюю девочку.

Болкова арестовали на два месяца, ему грозит пожизненный срок.

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Девочка в реанимации: что известно о пострадавших во время стрельбы в Екатеринбурге. В Екатеринбурге, на Химмаше вчера вечером, 30 мая, мужчина открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры. Сергей Болков ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. По данным «КП», школьница была в машине с родителями, когда мужчина начал стрелять. Пуля попала ей в живот. Одного из росгвардейцев, которые первыми приехали на место, ранило в ногу. В Минздраве Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы. (Подробности)